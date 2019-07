Magaly Medina sobre Tony Rosado: "Es un cavernícola machista que no debería ser artista" (VIDEO)

La conductora de televisión Magaly Medina criticó las controversiales declaraciones del cantante de cumbia Tony Rosado y lo calificó como un "cavernícola machista".

La periodista pidió que la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, pueda encargarse de este caso porque Rosado incentivaría a la violencia contra la mujer. Asimismo, pidió a las féminas que no vayan a sus presentaciones.

MIRA TAMBIÉN: Tony Rosado asegura que los feminicidios en el Perú es porque "la mujer no le hace caso" al hombre

"Que la ministra de la Mujer se encargue o las mismas mujeres dejen de ir al show de Tony Rosado para que así sienta que uno no sube al escenario de un artista para que la toqueteen, le quite el brasier y todo lo demás. Ese hombre vive en otra época, en la época de los cavernícolas. Eso es lo que es, un cavernícola machista que no debería ser un artista sobre un escenario, solo es un vulgar cualquiera", expresó la conductora en su programa Magaly TV.

MIRA TAMBIÉN: Milagros Leiva califica como "machista cavernario" a Tony Rosado (VIDEO)

Como se recuerda, Tony Rosado aseguró que los feminicidios en el Perú ocurren porque "la mujer no hace caso al hombre" y ha generado polémica por sus declaraciones calificadas como machistas e incentivadoras de violencia.