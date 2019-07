Tony Rosado afirma que los feminicidios en Perú es porque "la mujer no le hace caso" al hombre

Síguenos en Facebook

El cantante de cumbia Tony Rosado generó indignación entre los usuarios de las redes sociales al intentar justificar su conducta agresiva con las mujeres que suben al escenario en las presentaciones que tiene en diferentes lugares del país.

"Es parte del show, las chicas suben al escenario a que yo las toque. Se suben a bailar, me cogen, se ponen de pot%. Entonces, ¿qué quieres que haga?", dijo en conversación con el programa Magaly TV.

Para Rosado sus expresiones machistas y agresivas no generan violencia contra la mujer y lanzó frases controversiales que exponen su manera de pensar y que necesitaría ayuda psicológica.

"No incentiva a nada. Si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso", expresó.

"No has visto que suben a bailar, me cogen, se ponen de pot%. ¿Qué cosa quieres que haga? Si no lo hago dicen que soy maric$%#. Yo lo hago en sentido de cochino, de hacerles daño, de manosearla, sino de bailar nada más. Yo no soy machista, cada persona tiene su manera de ser", agregó.

La conductora del programa Magaly Medina pidió a la Ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, que escuche sus declaraciones porque incentivan a la violencia contra la mujer.