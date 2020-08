Magaly Medina comenzó ayer la edición de su programa de televisión aclarando que no cree que miembros de la ‘Beba Army’ hayan sido los responsables del hackeo de su cuenta de Instagram.

“El día empezó mal. Me hackeron mi Instagram y no fueron los de la Beba Army, no creo ah. Los de “GAAA”esos ya son mis fans, mis seguidores. Ya me amisté con ellos. Yo creo que fue un vago que no tenía nada que hacer”, dijo Magaly Medina.

La cuenta de Instagram de la conductora de televisión Magaly Medina fue ‘hackeada’ en la tarde de este lunes y publicaron fotografías de mujeres en trajes de baño.

La última publicación de la popular ‘Urraca’ fue un video, que se observa en la historia de la mencionada red social, en que se le aprecia entrenando con guantes de box y golpeando un saco de arena.

Los seguidores de la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ sospechaban que las personas que vulneraron su cuenta fueron integrantes de ‘La Beba Army’, sin embargo ella no cree que esto sea sí.

