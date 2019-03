Magaly Medina tras ser suspendida por un día: "Pido disculpas por mi lengua viperina"

Síguenos en Facebook

Magaly Medina volvió ayer a la conducción de 'Magaly TV. La firme' tras haberse sido sancionada por los directivos de ATV, quienes decidieron que su programa no saliera al aire por un día.

La dirección del canal tomó esta decisión por las constantes peleas entre Magaly y Milagros Leiva, que se atacaban desde sus respectivos programas por el caso de Melissa Loza. Leiva también fue sancionada de la misma forma pero ella volverá el lunes.

Luego de la suspensión, la popular conductora de espectáculos admitió su responsabilidad y pidió disculpas al público y al canal.

"Quiero pedir disculpas al público que nos siguen noche a noche porque ayer no aparecimos. Acá hubo una sanción disciplinaria y (los directivos) tienen razón porque ellos me dan su pantalla para divertir a los televidentes y no para lavar los trapos sucios, porque esos se deben lavar en casa", dijo la noche del viernes.

"Lamento mucho que esto haya pasado. Me disculpo con los directivos del canal por haberme excedido con mi lengua viperina. Esperemos que esto no vuelva a pasar", finalizó.