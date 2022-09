Magaly Medina le jugó una broma a la abogada Karla Viso tras compararla con la popular cantante española ‘Rosalía’. Esto ocurrió durante la entrevista que sostuvieron ambas para hablar del tema Karla Tarazona y Rafael Fernández.

“Doctora muchísimas gracias, a usted, en redes sociales, le han dicho la mamá de Rosalía doctora ja,ja,ja”, señaló Magaly Medina entre carcajadas.

La profesional solo atinó a sonreír y tomó la broma de la mejor manera. “A tu también me vas a ‘cochinear’. No sabía quién era Rosalía pero la verdad que no vuelvo a hacer esas caras”, indicó.

Conciliación de Karla Tarazona y Rafael Fernández

La abogada Karla Viso, quien se comprometió a acompañar a Karla Tarazona y Rafael Fernández a firmar una conciliación, reveló detalles de la reunión que sostuvo la pareja. Indicó que ambos conversaron e incluso se fueron a cenar.

“El matrimonio como toda relación, siempre habrá discordia, es una lucha de resistencia. Claro que los dos han conversado, hemos cenado juntos(...) cenamos, recuerda que el abogado es estratega. Les decía a ambos que no hay que molestarse por las cámaras... yo los dejé caminando por el malecón”, reveló la abogada al programa de Magaly TV La Firme.

Karla Viso señaló que salió de la sala de audiencias, en Jesús María, e invocó a la pareja a conversar cara a cara y solos. “Hoy triunfó el amor aunque no sé si vayan a firmar el divorcio en diciembre, enero o febrero, ¿quién sabe?, por lo menos hoy vi a una pareja muy discordante y sonrió por primera vez”, agregó la profesional.

“Yo no vi a una pareja como comúnmente sucede que ni se miran... esta vez el ambiente no eran hostil, era muy agradable. Fueron muy maduros y, te hago una anotación, Tarazona que se caracteriza por el temperamento que tiene cedió bastante y dejó el orgullo de lado”, mencionó.

VIDEO RECOMENDADO

Domínguez revela que llamó a Karla Tarazona