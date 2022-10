Tula Rodríguez decidió dejar en sus redes sociales un mensaje luego que Magaly Medina revelara en la reciente emisión de su programa que años atrás Gisela Valcárcel le confesó la infidelidad que cometió su entonces esposo Javier Carmona con la ahora conductora de televisión.

“Tula se lo quitó y me lo contó, ella me lo contó todo, yo siempre la defendí de cada marido que le ponía los cachos. Yo acá contaba la verdad y yo hasta a la misma Tula la he encarado acá porque tuve la versión de ella (Gisela). Ella me contó, la única vez que conversamos, y hay testigos de eso, me contó todo lo que había pasado con Tula y Carmona. Por eso es que yo sé esa versión y la digo y la he defendido a ella siempre porque jamás me pondré del lado de los infieles”, indicó Magaly Medina.

Minutos después de que terminara “Magaly TV: La Firme”, la conductora de “En boca de todos” sorprendió al publicar en su storie de Instagram un mensaje de reflexión en el que hace referencia a la mentira.

“Si algo he aprendido en esta vida es que la mentira siempre se pone en contra de quien la inventa”, se lee en el mensaje que fue acompañado con un emoticón de una muñequita en postura de yoga.

La publicación de Tula no pasó desapercibida por el periodista Samuel Suárez, a cargo del Instarándula, quien aseguró que el mensaje de Rodríguez iba dirigido a la mamá de Ethel Pozo. “Tula Rodríguez directo a la yugular luego de las confesiones de Magaly. Chapa esa flor, Gisela”, escribió en uno de sus stories donde compartió el mensaje de Tula.

VIDEO RECOMENDADO

Josimar confesó que tenía un póster de Tula Rodríguez en su habitación

La conductora de “En Boca de todos” se mostró sorprendida por la revelación del cantante.