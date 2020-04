Magaly Medina arremetió contra el cantante de cumbia Tony Rosado, quien lanzó un nuevo tema musical llamado “Distinguida dama”, el que muchos usuarios cuestionan que está dedicado a la conductora de televisión.

“¿Nadie le ha dicho lo feo que se ve en un hombre cuando ataca a una mujer de esa manera? Qué se puede esperar de un machista recalcitrante como Tony Rosado. Es una especie que ya debería extinguirse y nadie debería de aplaudirlo”, expresó la popular ‘Urraca’.

Medina indicó que por dicha canción no se siente afectada y consideró que Tony Rosado no fue creativo y repitió los mismos calificativos que le dicen sus enemigos mediáticos.

“Cero creativo porque no hay nada. Yo no me siento aludida realmente. En la prensa escrita han dicho que la canción estaría dedicada a mí, me resbala. Hubiera esperado algo más fino, irónico y no más de lo mismo que dice cualquiera de mis odiadores o lo que él ya me ha dicho. Acuérdense que me llamaba monstrua públicamente”, manifestó.

Magaly Medina también barajó la posibilidad de una posible demanda contra Tony Rosado por su nueva canción.

“Cuidado, Tony, que esa denuncia en la Fiscalía puede reabrirse. Vete con cuidado no más, que este chiste te puede salir bien caro”, advirtió.

