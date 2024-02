Magaly Medina reveló que Christian Domínguez mintió en algunas partes de su entrevista que le hizo el programa América Hoy. Señaló que el cumbiambero preguntó si él iba a protagonizar el ampay anunciado por la ‘Urraca’.

Como se sabe, Domínguez señaló que vio su ampay junto a Pamela Franco. Esto sin saber que él iba a ser el protagonista. Sin embargo, Magaly afirmó que este si estuvo interesado en conocer la identidad del ampayado.

“Antes que salga el programa, la reportera me enseñó la conversación y lo que le habías puesto Christian. Personas cercanas a esa producción (América Hoy) me llamaron y me dijeron que querían saber de quién era el ampay”, señaló la conductora.

“No lo iba a decir, no lo dije. Me parece delicioso ver cómo miente. Las personas mentirosas siempre son mentirosas”, agregó la popular ‘Urraca’.