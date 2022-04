La conductora de espectáculos Magaly Medina criticó al programa matutino “Arriba mi gente”. A través de su espacio en ATV, Magaly TV La Firme, la presentadora señaló que dicho show “ha resultado un fiasco desde el principio”.

“Empiezan con gente que siempre se ha sentido diferente, que vive en una burbuja, para ellos muchos de los medios de comunicación no sirven, no funciona, ellos quieren que se hable solo de las carreras de las personas más no de su vida personal”, indicó.

En otro momento, cuestionó a la actriz Gianella Neyra, una de las conductoras del programa. Según señaló la popular ‘urraca’ la intérprete se ha mostrado en contra de los espacios de farándula en la TV en reiteradas ocasiones.

“Entonces yo le pregunto a Gianella Neyra, ¿Qué haces ahí? ¿Arriba mi gente? ¿Arriba hacia donde? abajo será”, puntualizó.

“Han vendido para promocionar su programa, la historia de un niño al que le dijeron que iba a conocer a Gianluca Lapadula; que estaría en el primer programa. Sin embargo, ni siquiera estuvo por ‘facetime’, no estuvo en vivo, solo tenían un saludo de él de 15 segundos”, destacó.