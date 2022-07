“Cuando me preguntaban sobre la posiblidad del regreso de Tere lo veía muy lejano, pero finalmente la vida me puso este reto. No niego que tuve mucho miedo, muchas dudas, pero han pasadon seis años y he podido tener vivencias personales y profesionales importantes que me han enseñado a madurar y ver la vida de otra forma. La experiencia me hizo finalmente decidir que podría volver a abrazar a Teresita y ahora siento que la estoy disfrutando más que nunca”, dice la actriz.

Si bien el espíritu jovial de Teresita sigue intacto, hoy ella es una mujer madura, tiene un hijo, como actriz también debes asumirlo de otra forma..

Totalmente, yo comencé con la Teresita a los 24 años, estaba creciendo, ya había hecho algunas cosas, pero cuando llegó a mi vida, emocionalmente estaba un poco quebrada y la Teresita también me rescató. Ahora han pasado los años y siento que ha regresado en un momento en el que me permito disfrutar, antes no sé, me agobiaba muy rápido, me estresaba por cualquier cosa y siento que ahora he llegado al personaje de una forma distinta.

Eres mamá en la serie, ¿no te han dado ganas de serlo en la vida real?

El niño que es mi hijo en la ficción es muy especial e inteligente y me encanta porque me permite jugar y creo que a nosotros, los adultos, eso nos hace bien, agradezco que esa energía esté cerca. Como Madgyel, en lo personal, no he descartado ser mamá, pero tampoco es que lo tengo ahorita como lo primero en mi agenda, no siento que se me presenté, estoy soltera, no estoy en una relación. Me pongo a pensar cada vez más si me provocaría compartir esta experiencia con alguien.

Tu gran pasión es el arte, al que te has dedicado en los últimos 20 años, quizás por eso has postergado la maternidad...

Eso de ser mamá es algo que está instalado en nuestras historias como mujeres, pero yo me pregunto, ¿será que mi pasión tiene que ver más bien con seguir desarrollándome profesionalmente? La verdad, también conversó con amigas sobre el llamado de la maternidad, y yo no lo siento; algunas de ellas me cuentan que se les dio de una manera tan natural. No es que piense y me proyecte a ser mamá, ahora más que nunca digo que la vida me sorprenda y que pase lo que tenga que pasar, claro, con responsabilidad.

La vida te ha sorprendido dándote una carrera exitosa, ¿te pones a pensar en algún momento todo lo que has conseguido?

Siempre, y por eso me gusta recordar mis raíces, con mi hermano que vive en Comas me encanta compartir con él todos los días y yo le agradezco tanto; siento que el barrio en el que crecí me dio mucho de inspiración para mi personaje. A veces la bulla, el movimiento te hace olvidar muchas cosas y en algunos momentos siento que me he perdido mi propia historia y agradezco tener gente como mis hermanos, que siempre son como un cable a tierra y me hacen mirar cómo empezó todo.

Estarás convencido de que la carrera artística es de resistencia y no de creerse que lo sabes todo por un éxito fugaz...

No te puedes dormir sobre tus laureles, a mí me encanta viajar en mis vacaciones a estudiar y he ido a Cuba, Argentina y España, porque en algún momento uno se puede perder y se la puede creer y decir para qué voy a estudiar más. Yo pienso que es importante en esta carrera siempre estar vivo, estar alerta, presente, para poder seguir aprendiendo e identificando personajes que tengan corazón y que sea un regalo hacerlos.

Y si en algún momento sientes que el personaje de Teresita ya no lo disfrutas, ya no te motiva, ¿le dirías adiós?

Siento que en muchos momentos de mi vida hice las cosas por los demás, por agradar, por pertenecer, por ser la adecuada y hoy en todos los aspectos de mi vida, decido lo que yo quiero. Si un día me pasa eso, que la Teresita no me llena, que además es algo que también conversé con el canal, siempre está esa posibilidad, tomaré una decisión. Ahora no hago las cosas por obligación, a mis casi 38 años quiero disfrutar de todo lo que hago.

MAGDYEL UGAZ

Ha desarrollado una exitosa carrera en la televisión, cine y teatro. También ha incursionado como productora de cine con la película “Medias hermanas” que coprotagonizó junto a Gianella Neyra, también socia del proyecto.