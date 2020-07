La actriz recordada por personificar a ‘Teresita’ en la desaparecida serie ‘Al fondo hay sitio’, Magdyel Ugaz celebró su cumpleaños número 36 con un mensaje a todos sus seguidores en redes sociales, donde agradeció por estar vida y sana.

“Solía, no renegar, pero sí sentirme hasta incomoda en mi cumpleaños, hace muchos años, muchos de mis amigos que me conocen los saben. Quizás porque no quería aceptar o quizás no estaban pasando las cosas que yo quería que pasen a esa edad. Hoy siento que eso va cambiando”, dijo Magdyel Ugaz en sus historias de Instagram.

“Hoy estoy feliz a mis 36 años. Obvio con muchos sentimientos por todo lo que nos ha tocado vivir este año. Son unos 36 años diferentes pero estoy mirando las oportunidades en estos 36 años. Estoy agradecidísima de estar con vida, estar sana, estar en casa, de estar con el niño (su mascota), de tener a mi madre, a ustedes, a mis amigos que siempre están conmigo. Gracias, gracias”, añadió la actriz.

Magdyel Ugaz tiene una amplia carrera en el mundo de la actuación. Pasó por las series Mil oficios, Habla barrio, Así es la vida, Las vírgenes de la cumbia, Al fondo hay sitio. Protagonizó Dina Páucar, la lucha por un sueño y la exitosa novela Colorina. Entre otras producciones televisivas y teatrales.

La pantalla grande también la vio crecer profesionalmente, participó en Mariposa negra, Mañana te cuento, El premio, Diamond Santoro y la soga de los muertos, El elefante desaparecido, Guerrero, la película, Ceviche de tiburón y recientemente grabó la película Busco novia con su colega César Ritter.

Magdyel Ugaz celebra su cumpleaños 36