Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ le preguntaron a Maju Mantilla si planeaba divorciarse de Gustavo Salcedo, luego del ampay de su esposo ingresando a un hotel con una mujer.

Sin embargo, la exreina de belleza evidenció su incomodidad y pidió respeto para sus hijos, pues no piensa dar declaraciones sobre su vida privada.

“ Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla porque tengo hijos pequeños y no me gusta hablar de mi vida privada. Yo sé que ustedes asumen muchas cosas y crean historias, en realidad es porque yo no quiero hablar ”, manifestó la conductora de ‘Arriba Mi Gente’.