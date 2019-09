Maju Mantilla impacta en las redes con su radical cambio de look (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Maju Mantilla sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al aparecer con un radical cambio de look en el avant premiere de la película “Papá por tres”.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de 'En boca de todos' compartió fotografías de su paso por la alfombra roja donde lució su cabello corto y de color negro.

La también ex 'Miss Perú' apareció en el evento junto a su esposo Gustavo Salcedo y su cambio de look no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes no dudaron en fotografiarse con ella en el avant premiere.

"Avant Premiere #Pelicula #Papáxtres Alfombra roja #peliculaperuana #nuevolook #apoyemoslonuestro #cineperuano", escribió Maju Mantilla junto a sus instantáneas donde también luce un maquillaje más intenso.