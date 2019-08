Maju Mantilla y Tula Rodríguez: "El amor no es maltrato. Ámate, tú pones los límites" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Las conductoras del televisión Maju Mantilla y Tula Rodríguez sorprendieron al publicar un video de Instagram en el que dan un consejo a las mujeres luego de que el programa de Magaly Medina reveló en dos informes de televisión el presunto maltrato de Nicola Porcella contra su expareja Angie Arizaga.

"Queremos hablarte a ti mujer, a todas las mujeres. Decirte que el amor no es maltrato. El amor no hace daño. Tú no le perteneces a nadie. Exige siempre respeto. Ámate, valórate. Aprende a decir no. Tú pones los límites. Que Dios te bendiga", dijeron Maju Mantilla y Tula Rodríguez en la red social.

Cabe mencionar que las compañeras de conducción de 'En Boca de Todos' evitaron hacer referencia sobre el escándalo de Nicola Porcella y Angie Arizaga, quienes forman parte del mismo canal de televisión para el que trabajan.

Foto: Instagram

Ayer Rebeca Escribens también se pronunció en sus redes social sin mencionar a los chicos reality. "Me importa un bledo la vida de los demás, sin embargo sé que estás esperando que yo me pronuncie al respecto...", se lee al inicio de su mensaje que escribió en su cuenta de Instagramjunto a la emblemática canción "Ella" de Bebe.

"El machismo, la violencia y la falta de respeto para con nosotras, seguirá existiendo en tanto una mujer lo permita", agregó Rebeca Escribens al final de su mensaje. De esta manera, Escribens mostró su posición sobre el tema y sus seguidores no dudaron en respaldarla.