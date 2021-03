Espectáculos







¿Cómo lucen hoy los actores de la serie Malcolm in the Middle? A más de 20 años de su estreno, Malcolm in the Middle tuvo una aparición en la serie Wandavision de Disney+, donde se ve a su protagonista Wanda viendo uno de los episodios de la serie junto a Vision. En esta nota galería entérate cómo lucen los actores de la serie de comedia más recordada de los inicios del 2000.