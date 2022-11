A pocas horas del inicio del Mundial Qatar 2022, el cantante colombiano Maluma ha captado la atención por abandonar una entrevista con la cadena israelí Kan luego de que se le preguntara su opinión sobre los artistas que declinaron participar en el show mundialista por la supuesta violación de Derechos Humanos en Qatar.

“Tú sabes que te debo preguntar, Shakira y Dua Lipa se negaron a tomar parte en esta copa del mundo debido al mal récord catarí en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿Maluma, no tienes problemas con la violación de derechos humanos de este país?”, le preguntó el periodista Moav Vardi al cantante.

Tras escuchar la interrogante, el intérprete de “Felices los 4″ respondió que llegó hasta dicho país para disfrutar de la música y de la fiesta del fútbol. “Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando fútbol también”, respondió notoriamente incómodo.

Sin embargo, el entrevistador no se quedó satisfecho con la respuesta y repreguntó a Maluma: “Pero ¿entiendes que la gente va a decir que tu sola presencia aquí está ayudando a limpiar (su imagen)?”.

Maluma no dejó que el hombre de presa termine la pregunta y dijo: “¿Tengo que responder esta pregunta?”, consultó a sus asistentes. No obstante, Maluma decidió levantarse de su asiento y antes de retirarse recriminó al periodista: “Eso no se hace. Eres grosero”.

