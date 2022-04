El cantante colombiano, Maluma, está más que orgulloso que el afamado museo Madame Tussauds de Orlando haya realizado una réplica en cera de su figura. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales el intérprete de ‘Felices los 4′.

“Bebé hoy estamos 2 x 1 😂 Primera vez en la historia del museo @madametussaudsusa que traen una figura a Suramérica específicamente a C O L O M B I A 🇨🇴 Pa’ la cultura Parcerosssss”, escribió el cantante de 28 años.

Y es que este último lunes, el museo Madame Tussauds de Orlando desveló su réplica en cera, el escenario donde se realizó el evento fue nada más que en Medellín, tierra natal del reconocido cantante, considerado una de las figuras más importantes del género urbano.

Hasta el momento ha hecho duetos nada más y nada menos que con Madona, Ricky Martín, Thalía, Mark Anthony y Jennifer López, con quien además ha grabado una película romántica.

“He sido fanático de Madame Tussauds toda mi vida. He ido a los museos y me he tomado fotos con la mayoría de las figuras. Ahora, estar al lado de los más grandes representa algo muy bonito para mi carrera. Jamás pensé que esto me iba a pasar; es algo surreal que me hagan una figura de cera, que hagan otro Juan Luis, otro Maluma”, señaló Maluma durante el evento.

Esta réplica de cera creada por 20 artistas por cerca de seis meses estará puesta para su exhibición durante cuatro días en el Museo de Arte Moderno de Medellín. “Esto (la figura) para mí es un logro enorme. Es celebrar mis 10 años de carrera ahora que viene el concierto más importante de mi vida”, agregó el cantante colombiano.

