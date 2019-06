Mamá de Jefferson Farfán demandará a Magaly Medina: "Estoy harta y voy hasta el final" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La madre de Jefferson Farfán, Rosario Guadalupe, anunció que demandará a la conductora de televisión Magaly Medina por asegurar que el departamento comprado por su hijo en el Golf Los Incas sería para la cantante salsera Yahaira Plasencia.

La progenitora del futbolista se mostró enfadada tras los comentarios que se han venido realizando en los últimos días y afirmó que irá hasta el final.

"Ya me cansé, con mi hijo y mi familia estamos hartos. Nunca salimos a contestar, por eso hacen lo que les da la gana. Pero llegó el momento en que me voy con todo, así como no tiene compasión con mi hijo, ya estoy harta. Así que a la señora Magaly (Medina) le digo que voy hasta el final, para ella y todos los que están hablando mal de mi hijo", expresó la conocida 'Doña Charo' a Domingo al Día.

Rosario Guadalupe mostró el interior del departamento al mencionado medio. El inmueble está siendo arreglado y aún no vive ninguna persona.

"Yo estoy poniendo mi porcelanato. Estoy cambiando todo. ¿Quién puede vivir acá? Que la señora me lo demuestre. Yo hablo con pruebas, no con lo que me dijo el vecino", indicó.

El abogado de la madre de Farfán sostuvo que Magaly Medina tendrá que acreditar todo lo que ha dicho y que sería una difamación.

"La señora Medina deberá acreditar si todo lo que ha dicho es cierto. Hay una difamación. Hay versiones que no son ciertas y estamos hablando de todas las sanciones que la ley indique y vamos a interponer todas y cada una de las acciones judiciales que la ley nos otorga", señaló.

NO SOLO MAGALY MEDINA

'Doña Charo' también aseguró que no solo demandará a Magaly Medina, sino también a Melissa Klug y a Karla Tarazona. Afirmó que irá hasta el final.

"Con este tema llego hasta el final, con las personas que salgan a hablar de mi hijo, tanto la señora Magaly, la señora (Melissa) Klug, la señora Karla Tarazona, que se esmera hablando de él. Judicialmente, voy a actuar junto a mi abogado. Con la señora Magaly, en especial, hasta el final. Así tenga que vender mi casa, mi carro, voy hasta el final", aseveró.