Mamá de Melissa Loza le responde a Roberto Martínez tras criticarla en vivo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Roberto Martínez arremetiera en vivo contra la madre de Melissa Loza por presentarse en un programa a hacer graves declaraciones sobre la vida de su hija, la señora María Guadalupe Vigil no se quedó callada y decidió responderle al exfutbolista.

"Yo me siento orgullosa de lo que soy, me siento orgullosa del tipo de persona que soy. Yo soy viuda hace 26 años y he criado a mis hijos desde muy chiquititos (...) Y yo he luchado mucho para sacarlos adelante, educarlos, vestirlos, alimentarlos", sostuvo la madre de la popular 'Diosa'.

Asimismo, la mamá de Melissa Loza contó que se hizo cargo sola de sus tres hijos, tras el fallecimiento de su esposo, y desmintió las versiones de Roberto Martínez.

"Me da risa lo que dice, que yo he vivido de Melissa años. Eso es una mentira muy grande, porque yo he apoyado a mis hijos toda la vida, a Melissa incluso desde que nació Flavia y todo... Creo que para eso estamos las madres (...) ¿Qué puede saber Roberto de lo que significa ser madre? Él no tiene idea del sentido de lo que significa eso", agregó la madre de la modelo peruana.