El actor Marcello Rivera empezó en el mundo teatral a los 17 años, hoy ya suma 47, quiere decir que está a poco de cumplir 30 años entregados íntegramente al arte histriónico.

A más de un año de no poder subirse a un escenario confiesa que hay una nostalgia especial. “Creo que es un poco compleja la situación que nos toca vivir, pero en mis clases de teatro siempre digo que para el teatro exista se necesita simplemente a dos seres humanos: un actor y un espectador. Ahora estamos en un momento singular en la historia de la humanidad y soy partidario que hay que adaptarnos”, admite el actor que da vida al villano Oquendo en la telenovela “Dos hermanas”.

Ya volverá el momento de regresar presencialmente al teatro.

Estoy completamente seguro y hay que ser optimistas: va a volver y yo espero que más pronto que tarde, pero sí creo que no hay que dejar de hacer teatro, hay que seguir transmitiendo emociones, y si lo que tenemos a mano es el teatro virtual pues intentemos eso mismo.

Algunos de tus colegas se resisten a llamar teatro a esta forma de expresión virtual...

No me atrevo a decir si es o no teatro, pero a medida que la vida va avanzando y cambiando creo que la mejor manera de crecer es adaptándose a las nuevas situaciones y realidades, no quedarse en lo que fue o en lo que yo quisiera que fuera. Ante la situación de para del arte y del teatro en el mundo, por supuesto que soy partidario que hay que seguir haciéndolo en el formato que se nos proporcione.

Es cierto, las expresiones artísticas han ido cambiando a través de la historia.

Finalmente, yo creo que el trabajo del actor es transmitir emociones, y estas las puedes transmitir en el teatro -evidentemente directamente con el espectador- pero también en una telenovela, en una película, en un experimento de video o en un sonido de tu voz. Hay muchas maneras sin que nos tengamos que cerrar en la idea de que el teatro es ‘yo aquí y tú allá’.

Más que un actor de televisión o cine, eres un hombre de teatro. ¿Existe un poco de nostalgia porque parte de tu vida en el teatro se ha detenido un poco?

Por supuesto que la tengo, nunca he estado tanto tiempo en mi vida sin pisar un escenario, es imposible que no haya nostalgia. También soy director, escenógrafo e iluminador, y estoy acostumbrado a buscar y crear atmósferas y espacios. Me muero de nostalgia de regresar a crear espacios, a sentir la energía del escenario y a dejar mi energía en él. Pero de la misma forma pienso que llegará el momento de regresar.

Diriamos que tu vida está entregada y gira entorno al teatro…

Mi vida está absolutamente entregada al teatro, entonces comprenderás que ante la situación actual hay una ausencia muy grande. Afortunadamente tenemos la posibilidad de hacer cosas virtuales -que no es lo mismo y está lejos de lo que queremos hacer- pero es lo que hay y debemos hacerlo porque en ese experimentar vamos a seguir aprendiendo y encontrando cosas nuevas. Cuando volvamos al teatro presencial seguramente los vamos a utilizar.

¿Hay algún proyecto para teatro que vengas preparando?

La obra se llama “2084” será para junio o julio, y lo curioso es que la vamos a hacer en el escenario sin público, con tres cámaras que transmitirán en vivo. Es un nuevo formato que me parece muy interesante y veremos cómo funciona. Es una producción del Teatro Brirtánico y en el elenco están Jesús Neyra, Karina Jordan y yo, y la dirige Jorge Villanueva.

Marcello Rivera Fernández

47 años. Actor de teatro, cine, televisión y radio; también se desempeña como director y profesor teatral, escenógrafo, iluminador y locutor, y miembro co-fundador del grupo de teatro “ÓPALO, la tierra del sueño”.