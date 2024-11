Marco Romero tiene motivos contundentes para celebrar sus 25 años en la música, y lo hará el 7 de diciembre con un espectáculo al que ha llamado “Nunca dejé de creer”, que desde el escenario del Teatro Segura le permitirá hacer un recorrido con los éxitos de su carrera, que no deja de darle satisfacciones y de la que se siente orgulloso. “Tengo la satisfacción de vivir de la música durante 25 años, con algunas variables, y desde la música también pertenezco a la industria del entretenimiento que me ha llevado a programas de la televisión, a la radio, pero ligado todo a la música criolla, a ese género por el que aposté hace más de dos décadas”, dice Romero.

¿Cuál consideras qué es el principal valor que te garantiza la vigencia?

Como valor, creo que la perseverancia, si eres perseverante y tienes las cosas claras en la vida todo funciona y vas para adelante. Problemas, siempre van a existir, se presentarán momentos difíciles, pero si tienes la convicción de lo que quieres vencerás las dificultades.

Importante también, en la carrera musical, es tener claro el género que uno quiere desarrollar y no estar probando qué te funciona.

Eso es importante, yo creo que siempre hay que buscar un género que sea tu matriz, después de allí podrás explorar, pero sin que te vayas de esa matriz, porque corres el peligro de ser un artista que no tiene un eje, un control, un centro.

¿Tu apuesta fue siempre por la música peruana? Sí, mi camino está marcado por la música criolla y afroperuana, lo tengo clarísimo desde que empecé a tocar, y no he querido irme de allí. Me han ofrecido muchas veces hacer salsa, cumbia, otros géneros, pero no, me gustan mucho, los disfruto, y también hago fusión, pero siempre respetando las raíces de la música peruana.

Empezar la carrera musical, con nuevas propuestas, genera resistencia de un sector, ¿lo sentiste?

Claro, me pasó directamente. Cuando empecé en una peña, la gente que manejaba en ese momento el marco musical se oponía a que incluya en mi repertorio canciones nuevas, me decía: no cantes nada nuevo, tienes que cantar lo de siempre porque en la peña eso no funciona. Hablé con los dueños y les dije que quería poner mínimo un par de festejos nuevos y lo hice, y me trajo mucho éxito. Incluí mi tema “Ahora báilalo” y se convirtió en un hit.

Para la gente joven que quiere hacer una carrera en la música peruana, contra todas las modas, hay que decirle que se atreva. Hay que escuchar de los que saben, porque escuchar siempre es valioso para aprender, para ir encontrando tu camino y darte cuenta, si de repente, alguna de las cosas que te dicen son correctas, pero a ti no te funcionan. Siempre debes tener la convicción clara de lo que quieres hacer, lo que te gusta, no importa si solo tienes un nicho y ese nicho son 10 personas, 20, 30 o 5 mil.

Con sentimientos encontrados, así es como se siente el reconocido músico y cantautor Marco Romero, quien acaba de vivir una de las experiencias más importantes para su carrera. Y es que la mención por sus 25 años de vida artística, que los celebrará a lo grande en el Teatro Segura el próximo 7 de diciembre, apareció en las pantallas del Time Square de Nueva York.

No hay que tener miedo a arriesgar...

Absolutamente, lo que pasa es que la gente le tiene miedo al fracaso, y yo creo que el fracaso es importante para seguir creciendo, para seguir de alguna forma desarrollándose en la vida. Muchas veces buscando una ruta se ha encontrado el fracaso en alguna acción que hayas hecho, lo que te permite crecer y desarrollarte. Yo creo que para poder lograr éxito en la vida hay que hacer las cosas, al final de cuentas si no propones, si no haces, cómo vas a lograr avanzar.

Eso te sucedió con “Porque yo creo en ti”, que ahora es un himno de la selección peruana de fútbol, que tiene una historia motivadora. Jamás imaginé en lo que se convertiría. Yo tenía un plan comercial con Oscar Avilés porque estábamos lanzando un documental y la hice de un día para otro, con todo el cariño del mundo, pero la canción duró cinco días, murió porque Perú perdió y fui vapuleado e insultado en las redes sociales. Pero de ahí a los dos años, Perú empieza a crecer nuevamente futbolísticamente, y la gente adopta la canción y de allí la historia ya lo saben todos, yo no hice más.

No es un golpe de suerte, hay canciones que deben esperar su momento.

Pero es porque lo haces, porque si no trabajas, ese momento preciso, y ese lugar preciso, no aparecen nunca. Es muy raro que alguien que esté sentado en su casa le toquen la puerta para generar una canción exitosa.

¿Te ves cumpliendo otros 25 años en la carrera? Dentro de la música sí, pero no sé si cantando, seguro produciendo, haciendo espectáculos, manejando a otros artistas dentro de la música criolla, porque es una de las cosas que tengo pendiente. Pero definitivamente sí, de todas maneras, si Dios me da vida, pasarán los años y seguiré apostando por mi pasión, que es la música peruana.