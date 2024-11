El conocido actor peruano Marco Zunino compartió, en una entrevista con Dia D, que fue diagnosticado con cáncer de vejiga.

“Este año pasaron varias cosas y entre ellas un diagnostico positivo de cáncer a la vejiga. Recogí la biopsia, y el doctor me dijo, ‘es positivo, es cáncer’. Se sienten escalofríos, dije ‘ok, qué es lo que tengo que hacer’”, confesó el actor, quien recibió la noticia justo antes de un ensayo general para la obra ‘Nubeluz El Reencuentro’.

A pesar del impacto inicial, Zunino admitió que no pudo evitar llorar en ese momento. “No voy a mentir, lloré, se me salieron las lágrimas”, reconoció, aunque destacó que inmediatamente trató de mantenerse sereno ante la adversidad.

El tratamiento comenzó con una operación y, aunque Zunino había pedido a sus amigos que no lo visitaran en el hospital, la compañía de sus seres queridos fue inevitable. “No había manera que no vayan, tengo mucho que agradecerles”, agregó con gratitud.

Reflexionando sobre su enfermedad, el actor reveló que el diagnóstico cambió su perspectiva sobre la vida. “Lo que ha cambiado mi vida, porque sí me siento distinto, es que por primera vez ya no me siento inmortal. Sabemos que la muerte está presente, pero nos creemos inmortales realmente”, comentó.

Gracias a un chequeo preventivo, Zunino detectó el cáncer en una etapa temprana, lo que aumentó significativamente sus posibilidades de recuperación. Inspirado por su colega Christian Thorsen, quien también atravesó por una situación similar.

Actualmente, Zunino está en tratamiento de inmunoterapia, complementado con terapias alternativas como el muérdago, que también ayudaron a Thorsen.

“El cáncer está en estadio I, lo sacaron. Ahora estoy en tratamiento de inmunoterapia, que es tan efectivo como la quimioterapia. Y creo también en los tratamientos alternativos, pienso que deberías hacer ambos”, concluyó.