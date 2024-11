El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ofreció disculpas públicas este domingo por las fallas en la actuación policial relacionadas con el caso de Sheyla Cóndor, la joven asesinada y descuartizada en un inmueble de Comas.

En una entrevista en el programa Punto Final, reconoció graves errores en la institución, incluido no haber atendido desde un inicio la denuncia de desaparición presentada por la madre de la víctima.

“Quiero expresar mis condolencias a la familia y, en nombre los buenos policías, pedir perdón. Cuando nos enteramos que este sujeto no debería ni pertenecer a la PNP, porque tenía investigaciones desde 2023, lo primero que hizo mi despacho fue ordenar al director de Asuntos Internos que intervenga la oficina de investigación número 16 donde estaban los casos”, declaró Santiváñez.

El principal sospechoso del crimen, el suboficial Darwin Condori, contaba con antecedentes por presunta violación desde el año pasado, lo que, según el ministro, debió haber motivado su separación de la institución.

Santiváñez también lamentó que las comisarías de Santa Anita y Santa Luzmila no hayan recibido oportunamente la denuncia de desaparición presentada por la madre de Sheyla Cóndor, señalando que estas acciones están siendo investigadas. “El no recibir una denuncia, sea cual sea, forma parte del régimen disciplinario y un policía puede ser dado de baja por no recibir una denuncia”, afirmó.

El titular del Ministerio del Interior anunció que se han impartido instrucciones a los generales de todas las Direcciones Territoriales de la Policía Nacional del Perú (Dirtepol) para que supervisen estrictamente el cumplimiento de la atención a denuncias. Asimismo, destacó que se están llevando a cabo actividades de concientización junto con la ministra de la Mujer para mejorar la respuesta del personal policial en estos casos.