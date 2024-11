La familia de Sheyla Cóndor, quien fue asesinada y descuartizada en un condominio en el distrito de Comas, aseguran que no quisieron atender su denuncia por la desaparición de su hija.

Elsa Torres, madre de la víctima, asegura que acudió a las comisarías de Santa Anita y Comas, pero no quisieron brindarle apoyo.

“ Me fui a Santa Anita para poner la denuncia, pero salí decepcionada, me dijeron: cuántos años tiene tu hija, 26 le digo, ay se habrá ido con el enamorado, ya aparecerá' Yo le muestro la conversación, y me dice anda a Comas, así llego a Comas y lo mismo, no me quisieron atender ”, sostuvo.

El último sábado 23 de noviembre, la madre de Sheyla estuvo presente en una marcha para exigir justicia a las autoridades, debido al incremento de violencia contra la mujer.

“Justicia para mi hija. La comisaría no me ha hecho caso. Yo misma tendré que hacer justicia para mi hija. Mi hija no merecía morir. Yo sabía dónde estaba porque yo tenía sus conversaciones”, sostuvo la madre de Sheyla Cóndor.

Además, la tía de la joven dijo que Darwin Condori no actuó solo, pues el crimen evidencia que tuvo cómplices.

Darwin Condori y su última carta donde se disculpa con su familia: “Las malas decisiones me llevaron al abismo”

Aún continúan investigando el crimen de Sheyla Rojas, en el que está involucrado el policía Darwin Condori. Sin embargo, este domingo, el programa ‘Domingo al Día’, compartió un extracto de la carta que dejó el presunto feminicida, donde no muestra ningún arrepentimiento por el asesinato de la joven de 26 años.

Según indican, Condori dejó una carta de cinco hojas donde le pide disculpas a su familia y afirma que “nunca fue una mala persona”, pero no menciona a Sheyla Cóndor o a sus familiares.

“Me despido de mi familia, mi madre linda, mis hermanos, mi padre y mi tía que fue mi segunda mamá. Quiero pedirles perdón, fallé, perdónenme por el dolor que les causo, solo trato de imaginar aquellos momentos que compartí con ustedes y fui feliz, nunca fui malo, pero las malas decisiones me llevaron al abismo, sólo perdónenme. Yo fallé”, escribió.

Algunos especialistas analizaron el perfil del policía, quien era muy activo en la plataforma TikTok.

“Los psicópatas mienten mucho, ellos aparte de eso tienen mucha manipulación (...) Ellos dicen, yo tengo el poder, yo puedo hacer y deshacer (...) El los videos (de TikTok de Darwin) podemos evidenciar egocentrismo”, indicó Tania Noriega, psicóloga clínica.