Tiempo de cambio. María Grazia Polanco, talentosa cantante y conductora de televisión, considera que la decisión de dejar “Bembé”, agrupación que integró como vocalista por más de seis años, fue impulsada por el natural derecho de seguir creciendo en su carrera. “Lanzarme como solista ha sido la decisión más difícil de mi vida, la más importante también, porque es cumplir un sueño que siempre he anhelado. Si bien, en la orquesta era la única mujer y siempre tuve un protagonismo, uno quiere crecer con proyectos propios”, dice Polanco .

¿La decisión de ser solista la venías pensando desde hace mucho? La verdad es que lo pensé a finales del 2023, la orquesta es como mi familia, y siempre la voy a querer, pero mi contrato ya había terminado. Siempre le decía a mi equipo, mis ambiciones crecieron y honestamente, estaba pendiente el tema de cumplir mis sueños en este mercado musical. En la industria, los años pasan muy rápido y es importante tomarlo en cuenta.

Y además, tu carrera se amplió a la conducción con ‘Domingos de fiesta’ en TVPerú.

La conducción me ha ayudado muchísimo a abrir mis horizontes y tener oído a otros géneros musicales que ahora es lo que hago. Estoy ofreciendo en los shows un espectáculo variado, no estoy haciendo salsa netamente, hoy un cantante debe estar capacitado para poder interpretar cualquier género musical.

¿Estás consciente de que ahora como solista, lo bueno o lo malo que suceda en tu carrera será de tu total responsabilidad?

En este tiempo de preparación que he tenido, particularmente con la orquesta Bembé, y la experiencia que he vivido, me ha dado esta sabiduría para emprender una carrera musical y voy a seguir mejorando. Si me equivoco, está bien, el riesgo siempre está, seguiré mejorando, y de pronto a la primera, a la segunda, a la tercera, sino queda, voy por una cuarta, porque esto también es una carrera de constancia.

Ingresas a un ambiente musical muy competitivo, especialmente en lo que respecta a cantantes mujeres de salsa.

Sí, lo sé, estoy consciente, y aunque suene trillado lo que te diré, realmente el público decide, porque cada una tiene un estilo, no soy quién para de pronto para analizar a todas, pero tengo una percepción personal. Sé que todos somos diferentes, por más que compartamos el género, somos diferentes. A mí no solo me van a oír grabando salsa, sino distintos géneros, van a oír canciones mías en la radio cantando cumbia, un merengue, tal vez, porque a eso voy, a eso apunto, me imagino que eso va a marcar un poco la diferencia.

Hay una percepción que entre las cantantes de salsa no se llevan bien, que siempre están enfrentadas. La verdad, aunque no lo crean, yo he visto mucha cordialidad entre todas, y por mi parte también. Es cierto que el tiempo y los horarios son distintos, no nos ha permitido llevar una gran amistad. Probablemente converse con unas más que con otras, pero no quita que ellas me caigan bien y exista respeto, porque digamos, son mujeres muy trabajadoras, y para el lugar donde están les ha tomado tiempo, la han sufrido, la han luchado y siempre van a tener mi respeto por eso.

Creo que tus colegas deben entender que el triunfo de un artista peruano hay que celebrarlo porque eso repercute en todos.

Por supuesto, yo se lo dije a Daniela Darcourt en algún momento con su nominación a los Grammys, lo expresé públicamente. Acá no se trata de que alguien te caiga bien o no, ese logro es un triunfo del Perú, y abre el camino al resto de peruanos, entonces hay que agradecerle.

¿Te ves en esas alfombras rojas en las que se entregan los grandes premios?

Me veo, no quiero que suene superfluo, siempre me he visto, siempre. Dicen que siempre hay que soñar en grande. Yo soy muy creyente en Dios, en el Espíritu Santo y en lo que mucha gente llama ley de la atracción. Yo tengo tanta fe de que va a pasar algo grande en mi carrera, se acordarán de mí.