Onelia Molina se refirió sobre el fin de su romance con Mario Irivarren y le preguntaron lo que habría ocurrido si ella hubiese querido “cerra el ciclo” con su ex Diego Chavarri.

En una entrevista con “Amor y Fuego”, la chica reality afirmó que no volvería a retomar su romance con Irivarren.

“ Nunca ni con una mirada, ni con un saludo le falté el respeto a Mario y con eso me quedo tranquila porque hice las cosas muy bien. Yo sí cierro ciclos ”, sostuvo.

Onelia Molina confirma fin de su relación con Mario Irivarren tras polémica con Vania Bludau: “Por mi paz”

Onelia Molina anunció que su relación con Mario Irivarren llegó a su fin durante una entrevista con el programa “Mande Quien Mande”. La chica reality dijo que decidió poner punto final a su romance el miércoles 30 de abril.

La modelo no quiso darle otra oportunidad a Irivarren luego de que se difundiera un video donde se le escucha hablando con Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau.

“Mi relación la doy por terminada, agradecida por todo lo que hemos vivido, pasado. Lo quiero mucho, le deseo lo mejor y para mí ese día fue el cierre de esta bonita etapa, llena de aprendizaje, de experiencias y momentos lindo y yo me quedo con eso”, declaró.

De acuerdo con Onelia Molina, decidió priorizarse a pesar de que pensó en darle una nueva oportunidad a Mario Irivarren.

“Para mí no hay tiempos. Estamos o no estamos. Actualmente no estamos. Di por terminada la relación por mi paz, por mi tranquilidad”, añadió.

María Pía Copello le consultó a la chica reality si volvería en un futuro con Mario, pero ella lo descartó.

“No. Creo que cuando tomo la decisión es porque me doy el tiempo de pensarla, analizarla. Cuando algo se rompe, no vuelve a ser lo mismo. Entonces, yo quiero irme bien. Lo quiero mucho y no quiero que nos dañemos. Si volvemos ya está ese miedo, esa inseguridad va a estar, ya no va a ser lo mismo, por más que lo parches, eso queda. Mi relación se basaba en paz y tranquilidad y se rompió”, concluyó.