María Pía Copello se pronuncia tras revelaciones de Karina Rivera y 'Timoteo' (FOTO)

Tras las declaraciones que hicieron Karina Rivera y Ricardo Bonilla 'Timoteo' sobre cómo ocurrió la salida de la conductora del programa infantil 'Karina y Timoteo', María Pía Copello, quien reemplazó a Karina Rivera debido a su embarazo, utilizó sus redes sociales para participar de los recientes 'dimes y diretes'.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de 'Esto es Guerra' compartió una fotografía recordando su etapa en el programa 'María Pía y Timoteo'.

"Uno siempre se queda con los lindos recuerdos. Para mí fue una etapa maravillosa, el estar en 'María Pía y Timoteo' y haberlos acompañado tantos años ¡De la refurinfunflay!", escribió María Pía Copello en respuesta a la reciente polémica.

Como se recuerda, la polémica en redes sociales comenzó luego de que Karina Rivera contara que fue despedida del programa infantil cuando la producción se enteró que estaba embarazada.

"Me dijeron: ‘no Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo, luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y qué lindo en un programa infantil hablar de un niño’, entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wow’, ¿no?, qué bacán, pero no fue así, es más yo propuse a María Pía”, contó Karina Rivera en Action Media Web.