De las cuatro décadas que celebra este 2023 Latina Televisión, gran parte de ellos los ha vivido María Teresa Braschi, periodista y conductora que sigue relacionada con la televisora al frente de “Reporte Semanal”, aunque ella prefiere no hablar de años, solo de vigencia.

“Cuando uno empieza su carrera ni siquiera se proyecta tanto, uno vive el momento, no está pensando en el futuro. Luego, va pasando la vida y cuando vas cumpliendo años uno se da cuenta de lo que significa el paso del tiempo. Nunca me hubiera imaginado al ingresar a Latina que permanecería hasta ahora”, dice.

¿En estos 40 años tuviste la posibilidad de estar en otras televisoras?

He pasado por otros canales, pero la mayor parte de mi vida he estado en Latina que la siento verdaderamente como mi casa. Cuando he estado en otros canales, en temporadas muy cortas, me era raro competir con la que siempre era mi casa.

Finalmente siempre regresabas...

Para mí, volver siempre era volver a mi casa, aunque cambiaran muchas cosas, los equipos, la decoración. A ese canal yo lo he visto construir, transformarse, armarse desde cero, entonces cada rincón, cada esquina, me traen muchos recuerdos.

Eres el vivo ejemplo de quien siempre está dispuesta a trabajar en el lugar que le señalen.

Para empezar, pertenezco a una empresa, y si esta tiene a bien efectivamente ponerme hasta en un horario distinto, por más que puede haberme chocado, luego como todo en la vida te vas acostumbrando. Yo creo que como consejo, hay que saber adaptarse para poder sumar, porque uno está en una empresa para sumar, entiendo que hay gente en televisión que tiene una perspectiva de divo o una diva.

¿En el periodismo hay quiénes se comportan como divo o diva?

No estoy refiriéndome necesariamente a periodistas, yo creo que en líneas generales, en la vida, que lo que uno tiene que ser, donde estés y desde la posición que te toque, tienes que asumir que en la vida hay que aportar, no dividir. Cualquier posición que esté en contra de esta política no la comparto.

En los últimos tiempos pareciera que las nuevas generaciones no soportan cambios en los trabajos, la presión...

Hay una teoría que dice que el que sobrevive es el que se adapta. Sin duda, eso de la adaptación tiene que ver con lo que ahora se llaman habilidades blandas, porque efectivamente podemos ser muy buenos profesionales, en cuanto tener la habilidad para desarrollar nuestro trabajo, pero tan importante como eso, es la capacidad de adaptarte, de relacionarte bien con tus compañeros.

Eso es lo que siempre haces tú.

En la medida que te cambien de una posición a otra, cuando formas parte de un nuevo equipo, qué bonito es llegar con los mejores ánimos, con tu mejor sonrisa, para que tú te adaptes como una pieza nueva. Esto para mí es una gran satisfacción que tiene que ver más allá de la pantalla, porque en la pantalla tu puedes transmitir algo, pero también es poder extender esto y darle esa tranquilidad a tu equipo, de que tu estés contento o contenta, de trabajar con ellos.

¿Son necesarios los cambios si te encuentras bien en un trabajo?

Yo creo que los cambios uno los hace cuando siente que tiene que hacerlos. Siento que las nuevas generaciones cambian mucho más que las anteriores porque viven también una cultura donde todo se descarta, donde todo pasa de moda, donde lo que te compraste ahora como tecnología ya mañana es obsoleto. También los chicos en ese sentido no viven lo que vivieron nuestros padres, que entraban a un trabajo y su sueño era jubilarse en el mismo lugar. Los tiempos son otros.

María Teresa Braschi

Periodista. Es la conductora de los documentales que está emitiendo Latina por sus 40 años. La comunicadora ha conducido importantes programas informativos en la televisora de Jesús María.