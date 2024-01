Maricarmen Marín nunca ha puesto límites a sus sueños, ese ímpetu de vida siempre ha sido una constante en ella, desde que a los 16 años convenció a su madre para que la autorizara bailar en un programa de televisión y descubriera así, que ese mundo de las luces y los aplausos le pertenecía. Hoy, muchos años después de ese primer encuentro con la pantalla chica, la encontramos tan entusiasmada como esa adolescente que todo la deslumbraba. Hoy “Super Ada”, su nuevo protagónico en una telenovela la tiene con la adrenalina a mil y sobre todo, feliz. “Uno de mis sueños más ambiciosos que con mucha ilusión está siendo una realidad, es poder ser productora asociada, actuar, hacer las canciones, ver cada detalle de este proyecto. Estoy, no sé cómo decirte, sobreestimulada, feliz, contenta, viviendo minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que tiene que ver con Súper Ada”, dice Maricarmen.

Además, ahora como productora, asumes los éxitos y también hasta los fracasos...

Soy una mujer de retos, siempre lo he sido, además estoy rodeada de profesionales que tienen mucha experiencia, estoy aprendiendo mucho. Esta es una idea que tenía desde hace muchos años, y agradezco a América Televisión que me haya recibido con todo el equipo que reuní. Es un gran logro y una alegría inmensa para mi carrera profesional y personal.

La satisfacción de trabajar en lo que a uno le gusta es incomparable.

Exacto, porque yo tengo la suerte y la dicha de trabajar en lo que amo, y si bien esto es un esfuerzo, en el mismo porcentaje lo estoy disfrutando a mil.

¿La historia de Súper Ada desde cuándo se estaba gestando?

Desde más o menos el 2019 que tuve mi primer acercamiento con América, les presenté esta historia y a ellos les gustó, de allí en adelante empiezo a desarrollarla, con los guionistas. Luego convoco a Rocío Iberico que es la productora ejecutiva, América me presenta a César Arana como productor general que tiene muchos años trabajando en ficción, y así se empieza. Con ese equipo empiezo a plantear mis ideas, a decirles más o menos lo que quería contar, y empezamos a poner manos a la obra.

Maricarmen Marín esta vez asume el reto de ser productora asociada de la telenovela que protagoniza.

Como cantante, actriz, productora, ¿en qué momento de tu carrera sientes que estás ahora?

Siento que estoy en el momento perfecto para poder seguir haciendo proyectos, sean musicales, sea contando historias, me veo de aquí a 10 años, haciendo esto, de repente no siempre yo actuando al frente, pero produciendo, que es una de mis pasiones, es una de las cosas que más me gusta. En algún momento también manejaba grupos, y siempre esa pasión de producir siempre estuvo allí, de dirigir, de olfatear, de contar historias, de alguna forma siempre lo hice y me gustaría seguir dedicándome a eso.

¿Y la música, la vas dejar de lado? Para nada, en ‘Super Ada’ todas las canciones son hechas para la novela, estoy trabajando también con dos equipos maravillosos, que son las personas que trabajan conmigo desde hace muchos años en la música. Hemos creado las canciones para las historias, para la novela y también estoy incluyendo mis clásicas como “Pasito tun tun”, “Me enamoré de ti y qué”, las canciones que me han acompañado durante más de 25 años.

Consideras que necesitamos más mujeres productoras en la industria, que también busquen hacer empresa

Por supuesto. Ahora, siempre lo digo, ya hay muchas mujeres que han abierto el camino para que nosotras podamos ir avanzando. Aquí en el equipo, por ejemplo, la directora de arte, es una mujer que comanda un equipo de hombres y mujeres gigante, tengo una productora ejecutiva que también es mujer, el equipo de vestuario hay mujeres, en el staff de maquillaje y en la ambientación de locaciones. Así como muchas mujeres ya nos abrieron el camino en la industria y por eso estamos aquí, nosotras tenemos esta misión de seguir ese ejemplo para seguir dejando nuestro nombre como mujer con seguridad, empeño, responsabilidad y acierto.

¿Cuánto de Maricarmen hay en Ada?

Hay un montón de cosas. Yo siento que hay varias Maricarmen dentro de una sola, acentuamos algunas cosas que claramente tengo yo. Lo más importante que tenemos ambas es que no nos dejamos amilanar por los retos, eso nos motiva siempre para salir adelante.