La actriz Maricielo Effio no dudó en responder molesta en las redes sociales a aquellos seguidores que la acusan de abusar del photoshop en las fotografías que publica en su cuenta de Instagram.

Y es que los comentarios sobre la edición de sus fotografías aumentaron considerablemente, luego de que Rodrigo González evidenciara el hecho en una de sus instantáneas.

“¿Y esas escaleras?”, le pregunta uno de los cibernautas, a lo que Maricielo Effio responde: "¿de qué miércoles hablas? Mis fotos no tienen photoshop, allá tú que crees todo lo que dicen, te rogaría que te abstengas en comentar en mi muro”.

Otro de los usuarios de Instagram critica su foto resaltando que tiene “una mala edición”, por lo que ella no tardó en contestar. “Más bien hazte tú photoshop en el cerebro y en la cara a ver si te sacas el veneno”, escribió fastidiada la también bailarina.

Incluso, Maricielo Effio decidió jurar por su menor hija para dejar en claro que ella no recurre al photoshop ni ninguna edición en sus fotografías. “Puedo jurar por la vida de mi hija que yo no edito mis fotos, no sé por qué han inventado eso”, expresó Effio en un comentario.