La novela ‘Maricucha’ volvió a las pantallas de la televisión nacional para seguir divirtiendo al público que ha sido conquistado por María Augusta López Huamán y la familia Corbacho. El estreno del martes 15 de noviembre llegó a los 23.6 de rating dejando atrás a su competencia.

La segunda temporada trae divertidas novedades y más de una galán para Maricucha, quien tendrá que escoger entre tres amores: Gregorio, Doménico y Renato, personajes interpretados por los jóvenes actores Carlos Thorton, Stefano Meier y Andrés Vilchez, respectivamente.

Gregorio

Gregorio, personaje interpretado por Carlos Thorton, vive en Cajamarca junto a las tierras de Maricucha. Él es el amor de niñez de María Augusta, quien, ofendida por los insultos de la familia Corbacho, regresa a su pueblo y se reencuentra con su amor del pasado, pero el joven ha crecido y embellecido. Lo mejor de todo, es que aún está enamorado de ella y no dudará en aprovechar el regreso de Maricucha para demostrarle su amor.

“Me encanta la familia de la novela ‘Maricucha’, me llevó muy bien con todos. Esa rivalidad que verán entre Gregorio y Renato, solo existen únicamente cuando me dicen acción”, señaló Carlos Thorton a ‘América hoy’.

Doménico Rossi

Aunque por el momento aún no aparece el personaje de interpretado por Stefano Meier, Doménico también hará de las suyas para conquistar el corazón de Maricucha, pero no lo tendrá fácil porque Renato seguirá detrás de ella. Doménico hace una gran amistad con Maricucha en la universidad, es un tipo trabajador que podría hacer que María Augusta lo vea con otros ojos.

“Veremos a mi personaje entrando en el mundo universitario de Maricucha, entablarán una amistad y por ahí algo más, puede que se compliquen las cosas, pero será una adición muy divertida para la serie. Estuve superfeliz en las grabaciones”, contó Stefano Meier para ‘América Espectáculos’.

Renato Corbacho

Renato Corbacho, es interpretado por el actor Andrés Vílchez, quien es el actual novio de ‘Maricucha’. Ambos han pasado duras y dulces experiencias juntos, donde nació su romance. Sin embargo, María Augusta, su relación, fue afectada debido a que la familia de Renato culpó a Maricucha por la pérdida de la empresa familiar. Tras ser humillada por la familia de Renato, Maricucha huye a su pueblo natal, pero Renato no se dará por vencido y luchará por su amor.

“Me encantó el estreno de la novela y el recibimiento del público... La familia (Corbacho) está en cero (porque perdió la empresa) ahora tendremos que ver cómo saldremos de esto”, señaló Andres Vílches a ‘América Espectáculos’ y luego agregó: “Mi personaje ha ido a buscar a Maricucha a Cajamarca y se ha ganado con varias sorpresas”.

