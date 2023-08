Mariella Zanetti no dudó en respaldar totalmente a Maju Mantilla, luego que el programa de Magaly Medina difundiera el ampay de Gustavo Salcedo ingresando a un hotel con Mariana de la Vega. Y es que la exvedette señaló que dichas imáganes no demostrarían que el empresario le haya sido infiel a la exreina de belleza.

“Lo único que te voy a decir es que yo quiero muchísimo a Maju y que hasta no tener pruebas contundentes no podemos ser tan ligeros y simplemente sacar una noticia por un tema económico, sin pensar en la familia”, comenzó diciendo.

“Yo sentía que como no le ligó el ampay porque para ella (Magaly) era bien fácil sacar un registro del ingreso del hotel, si se había metido a una habitación o no. Si no lo hizo es porque no lo tenía y si no lo tenía nunca debió haber sacado esas imágenes”, agregó Mariela contra la popular ‘Urraca’.

Por otra parte, Zanetti no dudó en aconsejar a Maju Mantilla, pues antes de tomar cualquier radical decisión, tendría que pensar en sus pequeños hijos y la familia que formó con Salcedo.

“Primero hablaría con él. Slaro, la confianza es lo que uno debe tener en la pareja. Mi esposo suele ir mucho al hotel Westin porque ahí también hacen reuniones y muchas veces se ha reunido con empresarias y está bien”, expresó para Trome.

