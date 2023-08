Mariella Zanetti no dudó en responderle fuerte y claro a Magaly Medina, tras afirmar que ella estaría acostumbrada a ir a “hoteles baratos”. Y es que todo este enfrentamiento se dio luego que la exvedette cuestionara a la conductora por su trabajo en televisión.

“Ella debe tener imágenes mías entrando y saliendo de hoteluchos. Ella dice que siempre habla con pruebas. Supongo que tendrá pruebas de eso (...) En conclusión con ese tema, yo solo tengo algo que decir: ‘hay que ser bien desgraciada para lucrar con la desgracia ajena’”, comenzó diciendo para el programa ‘Un café con la Chevez’.

En ese sentido, Mariella comentó que la figura de ATV estaría acostumbrada a presumir todos sus lujos, porque no tiene más para demostrar. “Hay gente que es tan pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero y a veces necesita mostrar marcas o la riqueza que tiene, para no mostrar la riqueza que tiene por dentro”, agregó.

Asimismo, la actriz peruana lamentó que Magaly haya “destruido” a muchas familias de la farándula local. “ Yo no voy a ser hipócrita, no estoy de acuerdo en que se meta en la vida personal de las personas, así cometan errores. Por último, te pueden ser infiel, pero si no quieres que los hijos se enteren, ¿Quién eres tú para hacerlo público? Me da mucha pena la familia” , finalizó.

