Tras su experiencia en certámenes de belleza, el modelaje y sus apariciones en programas de televisión, Marina Mora siempre entendió que debía aprovechar todo el conocimiento que iba adquiriendo para enfrentar sus propios retos. Tiene una reconocida escuela de modelos y también organiza el Miss Teen Model Perú, lo que hoy le permite ser una de las voces más autorizadas para hablar sobre la formación de modelos y la organización de concursos de belleza.

“Nos buscan mucho por el tema de la formación integral, el desarrollo de la imagen y eso nos gusta, venimos trabajando muchos años para que las mujeres y los hombres tomen conciencia que hay que desarrollar habilidades blandas. Hay que cuidar la imagen, el amor propio, nosotros venimos trabajando en esto 19 años”, dice la ex Miss Perú.

¿Lanzarte como empresaria fue una decisión que analizaste mucho?

Recuerdo que no dudé, tampoco tuve miedo, y tampoco nadie en mi círculo me dijo: piénsalo bien. A mi alrededor solamente hubo personas que me dijeron que siga adelante y eso fue lo que me hizo sentir segura.

Organizas el Miss Teen Model Perú, ¿qué cuidados se deben tomar en un concurso en el que participan menores de edad?

Lo primero es hacer un documento, un contrato de participación donde firman los papás y las candidatas, ambos, se comprometen y se les recuerda sus pautas de comportamiento; además, nosotros también como organización nos comprometemos a cuidar al mínimo el concurso. Entonces, al tener las cosas claras desde el día uno, si hay algún problema todo está por escrito.

Hay muchos concursos en los que no precisamente hay seriedad y reglas claras.

Lo que pasa es que hay organizaciones informales que ven los concursos solo como un negocio, en nuestro caso lo hacemos porque nos encanta y porque creemos que hay que formalizar el modelaje y los concursos. En el modelaje ya vamos a cumplir 19 años con un equipo profesional que te da la garantía de que vas a formar modelos con valores, algo importantísimo para ser una buena profesional en cualquier ámbito.

¿Si las candidatas cometen alguna infracción, hay algún análisis serio antes de sancionarlas?

No nos ha pasado, no hemos tenido que hacer eso porque nuestra posición es distinta, nosotros trabajamos con adolescentes, cuando las chicas son adultas, de repente las normas tienen que ser más drásticas. Ahora, si pasa algo grave con mis candidatas, y ellas son imagen y líderes de opinión para las adolescentes, definitivamente tienen que saber que lo que han hecho tiene consecuencias para ellas como para el concurso. Si nosotros dejamos a una reina teen con una imagen y mal comportamiento no es nada positivo.

Hay concursos tradicionales en los que parecería que se convoca a candidatas que ya son fijas para la final.

No quiero ser benevolente, pero siempre ha habido dos o tres favoritas que entre ellas podrían ser la reina, estas van resaltando en el camino unas más que otras. Yo lo que creo es que se debería ser transparente en el tema de las votaciones. Por ejemplo, nosotros decimos a las jóvenes que están siendo calificadas por los profesores durante los tres meses de preparación, la directora también derecho a votar y en la noche final también hay un puntaje; se debe entender que todo es un proceso.

A propósito, ¿cómo ves a nuestra actual Miss Perú Alessia Rovegno para Miss Universo?

He estado viendo que se está preparando intensamente, aquí, y con profesores internacionales. Yo desde el inicio dije que era una mujer guapa, pero que tenía que prepararse más y me da gusto que lo haya tomado con humildad y que lo esté haciendo. Ella está trabajando en mejorar aspectos que le faltan pulir y eso es positivo, porque eso hace la gente profesional.

Marina Mora

Empresaria. Inicia su recorrido en certámenes de belleza en 1999 cuando participa por primera vez en Miss Perú. Luego vuelve a hacerlo en2001 y gana la corona. En 2023 funda la Escuela de Modelaje Marina Mora que mantiene hasta ahora.