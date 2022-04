A través de sus redes sociales, Marina Mora anunció la muerte de su padre Miguel Mora. La exmodelo le dio el último adiós a su papá con un sentido mensaje.

“Te amo, papi Mike. Me duele tanto y me cuesta dejarte ir. Aunque sepa que yo soy parte de ti y que siempre vivirás en mí, no lo puedo aceptar”, escribió Marina Mora junto a unas postales.

Luego continuó con: “gracias por ser tan optimista siempre, tan bueno, tan alegre, y por haberme acariciado tanto; gracias por ser un gran ejemplo en muchísimos aspectos. Increíble cómo pensabas en todos antes que en ti: ‘Siempre para adelante, hijita, tú tranquila’. Estoy segura de que nos amarás y cuidarás, como siempre, desde el cielo”.

Marina Mora anuncia casting para encontrar a la nueva Miss Teen Model Perú 2022

Marina Mora, Miss Perú Mundo 2001, anunció casting para encontrar a la nueva Miss Teen Model Perú 2022.

A través de un comunicado, la exreina de belleza invitó a las jovencitas peruanas a participar en su casting nacional: “Si estás interesada en incursionar en el mundo de la moda y la belleza esta es tu oportunidad”.

Como parte de esta búsqueda, Mora recorrerá diversas ciudades para buscar a la Miss Teen Model Perú 2022. “En esta oportunidad, la directora general de Marina Mora Escuela ha decidido descentralizar los concursos de belleza y visitar las regiones del Perú para descubrir a las adolescentes y jóvenes más talentosas de nuestro país”, se señaló en comunicado.

Como se recuerda, desde hace 11 años Marina Mora se lanzó en la búsqueda de la Miss Teen Model Perú, cuyo objetivo es encontrar el talento de la mujer adolescente y formarla con los más altos estándares de las pasarelas.

El objetivo de este “Tour de la belleza peruana” está dirigido a adolescentes nacidas en Perú o residentes por más de 2 años, entre los 13 y 18 años, que anhelan iniciar una carrera profesional el mundo del modelaje o los concursos de belleza.