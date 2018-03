Marina Mora se pronuncia tras ampay con exchico reality Renzo Spraggon (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Marina Mora se pronunció luego de que 'Amor de Verano' difundió un ampay en el que la modelo sale besando en varias oportunidades al ex integrante de realites Renzo Spraggon, dentro y fuera de su departamento.

"Yo lo único que comentar es que estoy feliz. Es difícil de explicar y tú sabes que a mi no me gusta dar detalles de mi vida privada y en todo caso lo que podría decir, como dijo Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta", señaló que la ex reina de belleza confirmando su romance con la expareja de Evelyn Vela.

En otro momento, Tilsa Lozano le aclaró que Renzo Spraggon fue un caballero al momento de esclarecer el ampay y Marina Mora dijo muy enamorada: "eso es lo que más me gusta de él".

Recordemos que en la grabación Renzo Spraggon ingresa a la vivienda de Marina Mora en la noche y se despide en de ella con un tierno beso en la mañana del día siguiente.

Además se ve que durante la visita de Spraggon, Marina Mora se muestra cariñosa con él. Lo abraza, lo llena de besos y todo es captado por las cámaras porque la pareja estaba muy cerca de la ventana.