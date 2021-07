Mario Hart se pronunció luego que Korina Rivadeneira revelara que al inicio de su relación no confiaba plenamente en él e incluso le llegó a revisar el celular.

“Puedes creer que me enteré en televisión de eso. Yo pensé que confiaba plenamente en mí, en mi amor hacia ella, que nunca había tenido dudas. Ella tiene todas las contraseñas que hasta ni yo me la sé”, dijo el chico reality a las cámaras de “Estás en Todas”.

Al ser consultado sobre si él es una persona celosa, Hart respondió: “¿Para qué? (ser celoso) Si se quiere ir por otro lado, se la pierde. Está clarísimo. No recuerdo que le haya hecho escena de celos. Jamás”.

El piloto de autos reveló que nunca le ha hecho una escena de celos a su esposa y madre de su única hija.

“Yo nunca he llegado a ser tan celoso. He sido de la mentalidad de si es es, sino no, ¿para qué lo vas a forzar? Hay tantos peces en el mar y ahora tengo el pez más bonito. Además, la base de una relación es la confianza”, comentó. “Tengo una vida muy casera, muy trabajadora, no hay espacio para la tontería”, añadió Mario Hart.

Korina Rivadeneira reveló que al inicio de su relación con Mario Hart tenía inseguridades, al punto que le revisó el celular.

“Estuve un poco insegura con él porque tenía actitudes raras con el celular y porque yo también estaba loca. No era algo que valga la pena pero yo estaba insegura y de eso me agarré. Estuvimos a punto de terminar la relación, pero también tuve que cambiar”, dijo días atrás en su visita al set de “América Hoy”.

