Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al regresar al reality juvenil ‘Esto es Guerra’, luego de haberse recuperado del nuevo coronavirus (COVID-19).

La expareja de Ivana Yturbe hizo su ingreso casi al final del programa y se mostró muy contento de volver a ver a sus compañeros de la competencia.

Mario Irivarren volvió a "Esto es guerra". (Video: América TV)

“Estoy contento de estar aquí nuevamente, qué pena que las circunstancias no lo permitan porque me encantaría ir abrazándolos uno por uno chicos. Los he extrañado con todo mi corazón, he extrañado a la gente en sus casas, a toda la gente de producción, detrás de cámaras”, dijo Mario Irivarren tras su ingreso al set de América Televisión.

“De verdad que pensé que este día no iba a llegar, yo dije ya voy a volver a ‘Esto es Guerra’ en el 2030, pero estoy aquí y de verdad estoy muy contento”, agregó el chico reality.

Cabe mencionar que Gian Piero Díaz le pidió cuidarse mucho y es que pese a que ya pasó por la enfermedad del COVID-19, no hay garantía de que sea inmune o no pueda volver a contagiarse.

Ivana Yturbe se reencontró con Mario Irivarren en ‘EEG’

Ivana Yturbe y Mario Irivarren tuvieron un encuentro virtual en la reciente edición del reality ‘Esto es Guerra’. La expareja sentimental interactuó como parte de una de las competencias del programa juvenil.

El excapitán de los ‘Combatientes’ fue invitado por la producción para formar parte de “Videollamadas”, una nueva prueba del espacio de entretenimiento en el que un artista es invitado (virtualmente) para adivinar los dibujos realizados por los integrantes de ‘EEG’.

