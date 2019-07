Mario Irivarren tras no celebrar intensamente el triunfo de Perú ante Uruguay: "me emociono más cuando aprueban una ley"

Mario Irivarren explicó que sí se emocionó junto a sus amigos al ver el triunfo de la selección peruana ante Uruguay el pasado sábado, luego de algunos portales señalaron que no celebró apasionadamente como Said Palao, Macarena Vélez e Ivana Yturbe en un video de Instagram.

Según el integrante de realities todo se trató de una invención de la prensa para "vender noticias", sin embargo señaló que nunca se consideró tan fanático de la selección peruana de fútbol y que los peruanos debemos exigir más a los políticos que a los futbolistas.

"He gritado como todos ahí. Se vivió bastante la emoción en el restaurante (...) No me quita el sueño el fútbol. Nunca me lo ha quitado. Un país donde se le exige más a sus futbolistas que a los políticos, está condenado al fracaso. Yo me emocionó cuando aprueban una ley que beneficia al pueblo. Eso me emociona más, te soy sincero", indicó.

Recordemos que a Mario Irivarren se le relacionó con algunos futbolistas por temas amorosos, sin embargo menciona que esos temas sin importancia que no le afectan.

"Ese tipo de cosas tan superfluas y banales me tienen sin cuidado. (...) A un hombre como yo de 28 años con una mentalidad bien formada, le tiene sin cuidado", finalizó.

Cabe señalar que su ex pareja Alondra García Miró mantiene una relación con Paolo Guerrero y recientemente Ivana Yturbe tuvo un breve romance con Jefferson Farfán.