En una de las galas de “Reinas del show 2″, Vania Bludau alarmó a sus compañeras por sus mareos y náuseas durante los ensayos. Debido a esto, se especuló de un supuesto embarazo.

Mario Irivarren, pareja de la modelo, se pronunció hace unos días para las cámaras de América Espectáculos, donde aclara el tema.

“No, no. Las chicas ensayan durísimo. Fue una serie de cosas que la pobre de Vania está destruida hasta el día de hoy. Prácticamente se siente mal porque está sobreexigiendo a su cuerpo, pero así es la competencia”, explicó el integrante de los Combatientes.

“Es una persona increíble”

En conversación con la prensa, Vania Bludau sorprendió al elogiar su amistad con Mario Irivarren. Además, señaló que siempre le tuvo mucho cariño desde que eran amigos.

“Me emocioné al ver las imágenes con Mario porque inclusive tengo más imágenes porque los dos somos de este medio. Me gusta mucho porque es una persona increíble. Como amigo siempre lo he tenido porque sé que es un chico 100. Yo siempre le he dicho: ‘te quiero como amigo, te amo como mi pareja’”, explicó Vania.

null null