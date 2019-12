La cantante de cumbia Marisol denunció públicamente que su aún esposo y padre de su segundo hijo, Carlos Gómez, la está condicionando para firmarle el divorcio.

Según contó la artista a “Válgame”, Gómez le envió una carta judicial exigiéndole la mitad de todos sus bienes luego que ella le pidiera la separación por la vía legal.

“Mi molestia no es por el divorcio, son mis cosas, que a mí me costaron y ahora que nos estamos divorciando quiere la mitad de mis cosas que él sabe que son mías y que a mí me costaron tenerlas con mi trabajo y esfuerzo”, agregó la artista notoriamente fastidiada.

La intérprete de “Canalla” también se presentó en el programa de Magaly, donde reafirmó las declaraciones que hizo para las cámaras de Latina y señaló que tomará las medidas legales correspondientes.

A pesar de todo eso, la cantante de cumbia dice que no está arrepentida de su relación. “No me arrepiento de esa relación porque he tenido un hijo maravilloso y fui feliz en su momento. Sin embargo, él cometió el error (infidelidad) y le quiere hacer creer a la gente otras cosas, pero yo tengo testigos”, añadió.

Como se recuerda, la cantante de cumbia y Carlos Gómez contrajeron matrimonio en el 2010, en una ceremonia celebrada en Chiclayo, en la que el padrino de la boda fue Ernesto Pimentel. Sin embargo, el romance terminó dos años después luego que Marisol descubriera que él era infiel. Desde ese entonces están separados.

Marisol denuncia que su esposo le exige la mitad de sus bienes para darle el divorcio. (Latina)