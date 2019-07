Marisol se defiende: "No trato de incentivar al maltrato al hombre, es para un momento de chacota" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La cantante de cumbia Luisa Marisol Ramírez Vásquez, más conocida en el mundo artístico como Marisol, usó su cuenta de Facebook para realizar una transmisión en vivo y responder las críticas que la acusan de incentivar a la violencia contra el hombre.

Para la líder de la agrupación musical ' Marisol y la Magia del Norte', sus canciones plasman sus vivencias y algunas palabras "subidas de tono" no incentivan a que la mujer maltrate al hombre, sino que es "un momento de chacota".

"Mis canciones están dirigidas a mi pueblo porque yo soy una cantante del pueblo. Mis canciones tienen letra de desamor, traición, amor y dolor que son vivencias mías. Si bien es cierto, hay alguna palabrita subida de tono, pero con eso no estoy tratando de incentivar al maltrato al hombre, de que la mujer maltrate al hombre, de que la mujer maltrate al hombre, es para un momento de chacota, de pasar la noche bonita. Es una canción de bromearse, yo lo tomo de esa manera", expresó la 'Faraona'.

Asimismo, Marisol aseguró que no es feminista y que sus canciones no solo están dirigidas hacia las mujeres, sino para los hombres a los que ella considera "buenos".

"Yo no solo le canto a la mujer, no soy feminista, también le canto al hombre, porque en mi concierto van hombres, entonces no van dirigidas para todos los hombres porque creo que hay buenos padres de familias, esposos, enamorados e hijos", manifestó.

"Mis éxitos van para las mujeres sufridas, traicionadas, trato de incentivarlas a salir adelante. Los que han ido a mis conciertos saben que mis canciones saben que son para ellas. Quiero que la mujer se ame, se respete, que no permita que la humillen", agregó.

