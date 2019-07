Marisol tras asegurar que la trataron como trapeador: "Me arrepiento de haber dado esta opinión"

Síguenos en Facebook

La cantante de cumbia Marisol se arrepintió de haber denunciado que recibió malos tratos, al igual que Susan Ochoa, durante su participación en el programa 'El Gran Show', que fue conducido por Gisela Valcárcel

La 'Faraona de la cumbia' había contado a una radio local que la "trataron prácticamente como si fuera un trapeador" pues la obligaron a irse del programa incumpliendo el contrato, sin embargo ahora asegura que desea dejar en el olvido sus declaraciones.

En una entrevista para el programa ´Válgame Dios', la artista señaló que no sabia la repercusión que tendría su testimonio y que prefiere tener una buena relación con los medios.

"Lo que pasa es que yo solo di una opinión y no sabía que iba a ser fuerte. No lo hice con mala atención", "Lo bueno y lo malo que yo viví en ese programa queda para mí y no quiero que la gente piense que es para buscar publicidad para mi. A mi no me gustan estas cosas", dijo en un primer momento.

"...Entonces me arrepiento de haber dado una opinión y que se haya hecho tan grande. Yo estoy bien con los medios, con todo el mundo. Mejor lo dejo ahí, ¿ya para qué?. Hay que olvidar esas cosas", dijo a la prensa en unos de sus últimos shows.