Maritere Braschi sobre Nicola Porcella: "Las explicaciones de este chico no las encuentro razonables" (VIDEO)

La conductora de televisión Maritere Braschi cuestionó las explicaciones en 'El Valor de la Verdad' de Nicola Porcella, quien reconoció que agredió verbalmente a su expareja Angie Arizaga dentro y saliendo de la discoteca, como lo habría mostrado Magaly Medina en su programa.

"Hemos visto las escenas para luego contar una historia distinta, tratar de justificar, tratar de maquillar lo que sucedió. Osea, yo creo que las explicaciones de este chico, yo no las encuentro razonables", expresó la periodista en Reporte Semanal.

Asimismo, Maritere Braschi recomendó al exintegrante de 'Esto Es Guerra' a que si se pone violento cuando ingiere bebidas alcohólicas, entonces "que no tome y que haga algo por su vida".

"Tampoco encuentro que una persona se justifique en que tomó. Si toma y se pone violento, pues que no salga, que no tome y que haga algo por su vida, que empiece a asumir que ahí tiene que haber algún tipo de problema, que lo defina un profesional, claramente", agregó.

Como se recuerda, Nicola Porcella asistió al programa de Beto Ortiz para responder preguntas sobre Angie Arizaga tras ser cuestionado por una presunta discusión. Cuando le preguntaron si agredió a su expareja dentro de la discoteca, él respondió: "No voy a culpar al alcohol (...) Que me prendió la 'mecha' a ponerme más 'machito', más 'sabroso' y no era la manera".

