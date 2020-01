Jethro Tull es un espectáculo de energía y revolución. Hacia finales de los sesenta, cuando el mundo aún se dividía entre posiciones políticas por distintos conflictos bélicos, este grupo británico quebró barreras con la música. Martin Barre, guitarrista y uno de los formadores del sonido de la banda, conversó con Correo sobre su llegada a Lima.

¿Qué nos puede adelantar del concierto? Tengo a los mejores fanáticos del mundo. Durante todos estos años hemos tenido muchas experiencias increíbles, también nos hemos divertido. Somos muy dedicados a lo que hacemos en nuestros conciertos, con cada pieza. Nuestros seguidores nos representan.

Jethro Tull parte de varios estilos. Está el género clásico, la formación del rock progresivo, música folk, entre otros. ¿Cómo lograron mantener un balance en su música? Tratamos la música como lo que es, sin barreras o prejuicios. Por eso tenemos tantas influencias. Cuando viajas alrededor del mundo y escuchas los estilos de cada país, lo nuevo te deja una impresión. Eso hace la música tan hermosa, porque es una combinación de todo. Siempre estamos dispuestos a experimentar. Puede ser jazz, bluegrass o rock.

¿Existe algún estilo dentro del rock clásico al que les haya costado ingresar? Creo que no. Ahí está el trabajo del músico, ir desde la inspiración para que todo camine. El placer, y saber que puede funcionar. Para mí, uno de los peligros más grandes de la música es la predictibilidad. Sin sorpresa por lo que hacemos, todo se vuelve aburrido.

Como banda, sentaron las bases de lo que es el rock progresivo. ¿Cómo ves el estilo en la actualidad? Hay temas que son muy buenos, pero no he escuchado nada que sea consistentemente bueno. Sé que debe haber una banda que toca muy bien. En la historia de la música, hubieron grupos que solo trataron de hacer dinero o ser un éxito comercial. Las disqueras, al final, solo quieren eso, que seas una estrella, así toques pop o heavy metal.



"No hay forma de ser un gran músico sin paciencia"

¿Qué opinas del ingreso de plataformas multimedia dentro de la música? Las redes sociales son una herramienta muy poderosa. El error en la música es cuando usas herramientas como atajo para progresar. Para hacer y escribir buena música necesitas tiempo, paciencia. Las tentaciones están en ir por el camino fácil y ser exitoso. El mundo está cambiando y todos con él. A pesar del tiempo, el valor de la música debe ser el mismo. No hay forma de ser un gran músico sin paciencia, trabajo y tomar riesgos.

Partiendo de discos como “Aqualung”, “War Child” o “Thick as a Brick”, ¿crees que el factor de experimentación se sigue dando? No creo que se continúe experimentando a cómo lo hicimos antes. El éxito se ha vuelto un objetivo comercial. Todo depende promocionarse, ingresar a grandes disqueras o producir ingresos. Parece ya no importar cuánto durará tu música. Para alguien joven, hacer música puede ser una resistencia si no piensa como se dictan ahora las cosas. Sin embargo, tendrá mucho tiempo más de dedicación.

CIFRAS

1968 se lanza “The War”, primer disco.

5 zonas tiene el concierto. Entradas en Teleticket.

Martin Barre

Músico británico

Presenta el show junto a Dee Palmer y Adam Wakeman. Será un recorrido por la historia de Jethro Tull desde su formación.