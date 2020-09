Marwin Salas, integrante de la agrupación de salsa “Zaperoko”, quien fue señalado como el tercero en discordia entre Toño Centella y su exesposa Johana Rodríguez, denunció que viene recibiendo amenazas de muerte y responsabilizó al cantante de cumbia ser el autor.

“Responsabilizo al señor Antonio Domínguez Vásquez, más conocido como Toño Centella, si es que le llega a pasar algo a mí familia o a mí”, dijo Salas ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

Según el salsero, las amenazas no han cesado desde que salió a la luz la supuesta infidelidad entre él y Johana. Asimismo, Marwin mostró los videos que recibió, donde se escucha de fondo uno de los temas interpretados por Centella y luego amenazan con atentar contra su vida.

“Para que la justicia se haga cargo de esto porque nadie quiere morir, yo no me quiero morir. (…) Me mandan fotos de las balas con mi nombre”, puntualizó.

Finalmente, Marwin sostuvo que no tiene un vínculo con la exesposa de Toño Centella y que incluso la comunicación con ella ya no es la misma de antes. “Por el problema este sí tengo un poco de contacto por los abogados, pero ya no mucho. Yo al señor no le he quitado nada”, aseveró.

Semanas atrás, Toño Centella acusó a su exesposa de haber mantenido una relación extramatrimonial con el cantante de Zaperoko. Para probarlo mostró al programa de Magaly Medina una serie de chats donde Johana Rodríguez le decía “amor” al joven de 23 años.

