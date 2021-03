En medio del acelerado aumento de contagios y fallecimientos por COVID-19 en Brasil, la cantante de música infantil Xuxa compartió una dura reflexión, mediante su cuenta oficial de Instagram, para convencer a sus seguidores a que respeten las medidas de bioseguridad.

“Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel, y yo salí a encontrarme con amigas en la playa, después volví a casa, estaba mi mamá a la que abracé y besé, ahí fue que ella se contagió de COVID-19. Yo maté a mi mamá ”, inició la popular “reina de los bajitos”.

La recordada figura aclaró que no se trataba realmente de su historia, sino de un caso que se ha vuelto común en los hogares de millones personas en el mundo, propiciando contagios de coronavirus.

“Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres son ficticios, pero esto ocurre todos los días, a todas horas. La gente no es un número, tenemos nombres. Quédate en casa, usa mascarilla y alcohol en gel”, manifestó.

Los hospitales de Brasil, según Infobae, están al borde del colapso ante una fuerte ola de contagios por COVID-19. El país gobernado por Jair Bolsonaro batió su récord de fallecidos, llegando hasta los 3 mil 650 muertos el último viernes 26 de marzo.

“Estamos en lo peor de la pandemia de COVID-19 Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concientizar a la población para que se tome este momento en serio. Lucha contra la banalización, el negacionismo y el abandono”, indicó Xuxa.

VIDEO RECOMENDADO