Un nuevo reto en su carrera significa para Mathías Brivio la conducción de “Perú tiene talento”, programa que en su estreno se convirtió en el más visto del pasado fin de semana. “Estoy bastante contento de que Latina haya pensado en mí para conducir este formato que es realmente espectacular. Estos casi dos años de pandemia ha sido una época en la que mucha gente no ha podido trabajar del arte, de actividades de las que vivían, y muchos han tenido que hacer otras cosas. Es así que el programa se convierte en una vitrina para esos peruanos que estaban tanto tiempo paralizados”, dice Brivio.

En plena pandemia la convocatoria y la búsqueda de participantes no fue nada fácil...

Y se respetaron todos los protocolos para evitar colas, para que no se aglomere la gente Los participantes mandaban sus videos por celular, ya partir de allí se les fue evaluando, y quienes pasaron ese primer filtro están en las audiciones que se van a ver. El segundo filtro será el jurado que determinará quién pasará a la segunda etapa.

Si bien el talento es importante para impresionar, las historias detrás de los personajes también impactan.

Totalmente de acuerdo, creo que las historias pesan muchísimo, obviamente el elemento principal es el número que presentan, pero hay historias conmovedoras, hay muchas de lucha, sacrificio, constancia y eso también para el jurado tiene un valor.

¿Y en nuestro país se reconoce al verdadero talento o se tiene que luchar mucho para que esto suceda?

Yo creo que eso pasa en general en todos los lados, muchas veces uno no valora lo que tiene hasta que realmente lo ve y reconoce. ´Perú tiene talento va a conseguir que como peruanos nos sintamos orgullosos de muchas cosas que tenemos y no nos damos cuenta.

¿En qué etapa de tu carrera consideras que estás?

En una etapa de aprendizaje constante, de crecimiento, no quisiera ponerle orden cronológico a mi carrera. A pesar de tener 23 años en televisión, no quisiera decir que estoy a la mitad o al final, simplemente sigo aprendiendo, de eso se trata.

¿Te gustaría volver a tus inicios como periodista?

Conducir el programa “Más vale tarde” que tuve en Latina por casi un año me dio la posibilidad de entrevistar y de presentar reportajes, me gustaría ser conductor de algún programa de ese tipo y eventualmente también salir a hacer notas a la calle. Es parte de mi formación y de lo que soy.

Conducir un programa de entrevistas en vivo no es tan fácil como la gente piensa..

Para eso hay que sentirse seguro y estar preparado, saber por dónde irá la entrevista, pero también pasa que no te da el tiempo para hacerlo, o formulas una pregunta que no tenías que hacer porque el personaje no va por allí. Pero estás en vivo y hay que salir, pero creo que los recursos para afrontar esos retos te los da la experiencia.

¿Hay que ser agresivo para conseguir una buena entrevista?

Lo que pasa es que eso genera titulares y si quieres eso, probablemente tengas que ir por allí. Yo pienso que debes generar una conversación en la que el invitado se sienta cómodo, y por ahí puedes sacar una pregunta fuerte. Particularmente creo que las dos formas son válidas, creo que hay gente a la que le va bien ser agresiva en sus entrevistas, ese no es mi estilo, pero a veces también me gusta ver una entrevista así, yo no lo haría, pero televisivamente se ve interesante

MATHÍAS BRIVIO

Conductor de televisión Su carrera la inicia como reportero de “América Noticias”, “Primera Edición”, “Fin de semana” y “Cuarto poder”. Luego sus pasos como comunicador lo lleva a incursionar en la conducción.