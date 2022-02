Matthew Perry, el actor que dio vida a Chandler Bing en la exitosa serie “Friends”, difundió una foto de la portada de su libro autobiográfico, el cual llevará por título “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”.

A través de una publicación en su perfil de Instagram, la celebridad de 52 años reveló que su libro será publicado en noviembre del 2022, donde relatará los episodios más altos y bajos de su vida.

“Mucho se ha escrito sobre mí en el pasado. Pensé que era hora de que la gente escuchara de mí. Los altos eran altos, los bajos eran bajos. Pero he vivido para contarlo, aunque a veces parecía que no lo haría. Y todo está aquí. Me disculpo, no es un libro emergente”, escribió.

Matthew Perry revela detalles de su nuevo libro. (Foto: @mattyperry4).

Matthew Perry y su problema con el alcohol

Perry anunció en 2011 que iría a rehabilitación durante un mes para “enfocarse en su sobriedad” y “continuar su vida”.

Más tarde convirtió su casa de playa, en Malibú, en un centro de vida sobria para hombres. “He tenido muchos altibajos en mi vida y muchos elogios maravillosos”, dijo el actor a The Hollywood Reporter en 2015, dos años después de abrir Perry House. “Lo mejor de mí es que si un alcohólico se me acerca y me dice: ‘¿Me ayudarás a dejar de beber?’, le diré: ‘Sí. Yo se como hacer eso’”.

Recientemente, Matthew Perry se mostró rehabilitado tras su reaparición en la pantalla chica en “Friends: The Reunion”, programa que pudo ser visto en la plataforma HBO Max.

VIDEO RECOMENDADO

Mira aquí el emocionante reencuentro de los actores de “Friends” en televisión

El elenco de Friends y una gran cantidad de invitados especiales se reunieron en la pantalla para un episodio especial de "Friends Reunited" en HBO Max. (Fuente: América TV)