Los jueces de “Yo Soy”, Tony Succar y Mauri Stern, demostraron en las redes sociales la gran amistad que están cultivando en los set del programa de Latina. Además, los artistas se fueron de paso y documentaron toda su aventura en su cuenta de Instagram.

“Buenos días desde el paraíso, qué buena vista. Oxígeno del bueno. Miren la buena vida, una piscina, la playa en el sur. Me gustaría poner un estudio aquí, ¿sí o no? ¡Con Mauri Stern, que está de vuelta”, comentó en sus stories de Instagram Tony Succar mientras se ve a al ex integrante de Magneto.

Tony Succar y Mauri Stern disfrutan de un relajo

MI NUEVO MEJOR AMIGO

El exintegrante de Magneto Mauri Stern, utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un emotivo mensaje a Tony Succar, quien no dudó en responderle las tiernas palabras.

“Mi nuevo amigo de por vida (my nwe goog friendfor life)” , escribió el cantante mexicano. El productor peruano respondió lo siguiente: “Te quiero mi hermano. Muchísimo”.

